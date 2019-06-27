РИАМО - 27 июн. До конца 2023 года будут построены четыре новых электродепо для Московского метрополитена: «Столбово», «Южное», «Троицкое» и электродепо для обслуживания Большой кольцевой линии, также в указанный период планируется реконструировать депо «Сокол», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

В настоящее время на Московском метрополитене эксплуатируются 20 электродепо. Помимо выполнения своей основной функции – отстоя, планового обслуживания и мойки подвижного состава, электродепо являются базовыми предприятиями Московского метрополитена по ремонту электропоездов и вспомогательному производству.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что современные электродепо – это не просто небольшие сооружения, а настоящие заводы, на которых монтируется современное оборудование, работают тысячи людей, инженеров, механиков, слесарей, машинистов», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В июне 2019 года был завершен первый этап строительства электродепо «Руднево», где будут обслуживать и ремонтировать поезда Некрасовской линии. Первый пусковой комплекс включает отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса, здание аварийно-восстановительных служб и вспомогательные сооружения.