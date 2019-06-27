РИАМО - 27 июн. В подмосковном Одинцове в 2022 году введут в эксплуатацию коррекционную школу для детей на 200 мест, сообщил в четверг глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«В 2019 году застройщик был должен построить новую школу, куда должна была переехать школа «Надежда», но свои обязательства не выполнил. На сегодняшний день были финансовые сложность, но, по заверению акционеров и директора компании, с этими сложностями поборолись. Сейчас идет проектирование, к концу году планируют выйти из экспертизы и начать строительство новый школы в 2020 году», - сказал Иванов в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в 2022 году коррекционную школу на 200 мест планируют ввести в эксплуатацию.

«Андрей Робертович (Иванов - ред.), давайте еще одну встречу проведите с жителями для того, чтобы полную ясность внести», - добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.