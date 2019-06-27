РИАМО - 27 июн. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по расследованию крушения самолета Ан-148 (рейс 6W703), который разбился в Раменском городском округе в феврале 2018 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты МАК пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа, который руководствовался недостоверными показаниями приборной скорости при наборе высоты, что привело к пикированию и столкновению с землей. Сбой приборов, в свою очередь, случился из-за обледенения приемников воздушного давления.

«В ходе расследования выявлены системные недостатки, что привело к выдаче свидетельств авиационного персонала и допуску к полетам экипажа, не в полной мере удовлетворяющего квалификационным требованиям», — говорится в документе.

Вероятнее всего, имела место спешка экипажа и попытка «нагнать время», из-за чего пилоты не стали прогревать приемники воздушного давления перед полетом.

Эксперты предположили, что экипажи авиакомпании систематически игнорируют требования руководства по летной эксплуатации и взлетают с полосы даже при наличии аварийных предупреждений.

Также было выяснено, что экипажи «Саратовских авиалиний» регулярно не вносят в бортовой журнал отказы системы, которые случаются во время полетов.

Согласно отчету, роковую роль сыграло сильное психоэмоциональное напряжение экипажа из-за неспособности разобраться в причинах колебаний значений скорости. В результате командир воздушного судна попал под влияние «туннельного эффекта».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля 2018 года.

Борт упал в Раменском городском округе вблизи населенного пункта Степановское. В самолете находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.