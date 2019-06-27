РИАМО - 27 июн. Десять больших детских площадок установили в Подмосковье в 2019 году, еще запланировано открыть 104 такие площадки, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Уже установлено 10 больших (межквартальных - ред.) площадок, всего 213 площадок запланировано, 104 межквартальные, в середине июля мы приступаем к установке детских игровых площадок», - сказал Хайкин в эфире телеканала «360».

В ходе эфира жительница Королева попросила построить детскую площадку около ее дома.

«У нас 348 детских площадок в целом по городу, за эти четыре года мы установили 152 новые площадки, в этом году установим 39 новых игровых комплексов и детских площадок, уже сделаны 14. То, о чем говорит Галина Владимировна, по голосованию на «Доброделе» данная площадка ушла на 2020 год, но мы перенесли на 2019 год. Мы сами в этом заинтересованы», - сказал глава Королева Александр Ходырев.

Он отметил, что в Королеве развиваются скверы и парки, детские площадки пользуются особой популярностью.