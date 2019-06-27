РИАМО - 27 июн. В подмосковном Ногинске жителей двух аварийных домов, которые находятся по улице 3-го Интернационала, переселят до декабря нынешнего года, сообщила в четверг министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Действительно пять домов по улице 3-го Интернационала являются аварийными достаточно давно уже. В 2014 году была разыграна эта территория и появился некий застройщик, который по договору должен был расселить пять домов – это 2,5 тысячи квадратных метров. До настоящего времени он к переселению не приступил», - сказала Федотова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что в 2018 году был заменен инвестор. Стартовый дом, который был необходим для переселения, в настоящее время имеет высокую степень готовности (80%).

«Пять квартир из этого дома должны в первую очередь перейти тем двум домам, которые сейчас являются самыми аварийными», - добавила Федотова.

По ее словам, администрация Ногинска совместно с застройщиком разработали графики переселения каждой из квартир. До декабря 2019 года 31 квартира будет переселена.

«Они въезжают как в тот дом, который будет достроен, так и в те квартир, которые на сегодняшний день подбирает застройщик и будет передавать уже на вторичном жилье. Первый этап – это декабрь этого года, а три оставшиеся дома они будут переселены в конце 2021 – в начале 2022 года», - заявила Федотова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Федотовой до 15 июля провести встречу с жителями, чтобы оставить протокол и дорожную карту.