РИАМО - 27 июн. Земельные участки многодетным семьям в Подмосковье продолжат выдавать, число таких семей в регионе удвоилось, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас ситуация очень непростая: у нас большое количество многодетных семей, 72 тысячи, их число растет, когда мы начинали выдавать участки в 2013 году, было 34-35 тысяч семей. Количество многодетных семей удвоилось, а земли больше не стало. Задача - искать в других районах, но нужна инфраструктура. Мы и дальше будем стараться этой проблемой заниматься», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В ходе прямого эфира две семьи попросили ускорить выдачу земли. Семья из Балашихи с семью детьми, двое из которых инвалиды, уже получила жилье и ждет участок, однако пока предлагаемые участки на расстоянии 90-100 километров от дома не подходят. Второе обращение поступило из Раменского, где ребенку-инвалиду положен участок земли.

«Нужно помочь», - подчеркнул Воробьев.