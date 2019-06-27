РИАМО - 27 июн. Жители села Константиново Сергиево-Посадского городского округа смогут набирать воду из колонок и в зимний период, сообщил в четверг министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«747 человек живут в селе Константиново, 13 улиц. Была проблема, что из ряда домов люди выехали, соответственно, не оплачивали колонки. Но с учетом обращений, посмотрели, что люди в пожилом возрасте очень нуждаются в воде и не могут ходить далеко, не могут купить бутилированную воду. Сегодня есть в колонках вода», - доложил Хромушин в эфире телеканала «360» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

По его словам, также была достигнута договоренность о том, что вода в колонках будет и в зимний период.

Воробьев попросил оказывать внимание селу Константиново.