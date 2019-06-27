РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов всем участникам форума «Я гражданин Подмосковья», который стартует 11 июля в Волоколамском городском округе.

«Мы очень рады вас видеть, такой заряд энергии от вас идет. Сегодня погодка в День молодежи шепчет. Я точно знаю, что, когда приедет первая смена 11 июля, все будет хорошо, будет тепло, будет лето, будут новые знакомства. Наша активная молодежь сможет заниматься патриотическим воспитанием, волонтерством. Удачи вам», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметила министр правительства региона по социальным коммуникация Ирина Плещева, форум будет идти с 11 по 31 июля на новой площадке - около Волоколамска. В нем примет участие молодежь из Германии, Бельгии, Индии, Бангладеша, Китая.

«У нас будет центральная площадка по подготовке волонтеров к 75-летию со Дня Победы», - заключила Плещева.

Кроме того, участники форума смогут трудоустроиться в региональные компании, в последний день мероприятия около 800 рабочих мест представят крупнейшие компании Подмосковья от аэропорта «Шереметьево» и Mercedes до отеля Hilton, также будут вакансии от работодателей из других регионов России.

Несовершеннолетние участники форума «Я – гражданин Подмосковья» смогут посетить площадки в режиме дневного пребывания, всего в 2019 году на форуме ожидается около 10 тысяч участников.