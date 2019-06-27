РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Солнечногорска Владимиру Слепцову взять под особый контроль ремонт старой школы и строительство новой в бывшем военном городке Солнечногорск-7.

В ходе эфира телеканала «360» местная жительница сообщила об аварийном состоянии единственной школы и необходимости срочного капитального ремонта кровли.

«Военные городки - это отдельная тема. Я прошу Вас (Владимира Слепцова - ред.) съездить в эту школу, Вы человек рукастый, проверьте, поговорите со строителями и доложите, когда эту работу закончат. Кровлю отремонтируем в этом году, а в следующем приступим к строительству новой школы», - сказал Воробьев.

Как пояснила первый зампред правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова, ремонт крыши планируют начать в сентябре, при этом рядом планируется построить новую школу на 300 мест стоимостью 410 миллионов рублей.

«Стройка стоит в госпрограмме. В 2020 году приступим к строительству, строители обещают ввод в 2021 году, планируем открыть в 2022 году. Мы планируем, что частично дети перейдут в новое здание, и мы начнем ремонтировать по этажам здание этой школы. 10 сентября мы должны выйти из экспертизы по капитальному ремонту», - отметила Забралова.