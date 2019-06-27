РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину и зампреду правительства региона – министру экологии и природопользования области Дмитрию Куракину отвечать ежемесячно на все вопросы по реформе обращения с отходами и экологии.

«Все, что связано с мусором и экологией, - вы, Евгений Акимович (Хромушин - ред.), Дмитрий Александрович Куракин, найдите дату и вместе со мной в разные даты проводите, чтобы дать ответы на все возможные вопросы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Аналогичные поручения Воробьев также дал первому зампреду правительства Подмосковья – министру образования региона Ольге Забраловой и министру здравоохранения Московской области Татьяне Мухтасаровой.