РИАМО - 27 июн. Власти Московской области окажут помощь в продвижении продукции Сергиево-Посадского хлебокомбината, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Вадим Валерианович (зампред правительства Подмосковья Хромов – ред.) займитесь сбытом, окажите поддержку. Мы, конечно, слышим вас, обязательно напишем письма в сети или сделаем звонки, но качество, себестоимость, конкурентная цена – это остается за вами», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
Сергиево-Посадский хлебокомбинат в связи с серьезными финансовыми проблемами собственника, холдинговой компании «Настюша», приостановил свою работу в начале мая 2019 года. За долги были отключены газ и электричество. Общая задолженность по заработной плате составила около 14 миллионов рублей.
По поручению Воробьева проведено экстренное совещание. Совместно с руководством хлебокомбината и муниципалитета, представителем конкурсного управляющего, надзорными органами были разработаны шаги, чтобы не допустить развала предприятия, сохранить предприятие, перезапустить производство и начать выплачивать сотрудникам зарплату.
Сотрудники предприятия получили первые выплаты 19 июня. Новый инвестор перечислил 4,7 миллиона рублей для погашения задолженности работникам за один месяц. Долг за энергоресурсы также начали погашать.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии