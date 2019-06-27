РИАМО - 27 июн. Власти Московской области окажут помощь в продвижении продукции Сергиево-Посадского хлебокомбината, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вадим Валерианович (зампред правительства Подмосковья Хромов – ред.) займитесь сбытом, окажите поддержку. Мы, конечно, слышим вас, обязательно напишем письма в сети или сделаем звонки, но качество, себестоимость, конкурентная цена – это остается за вами», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Сергиево-Посадский хлебокомбинат в связи с серьезными финансовыми проблемами собственника, холдинговой компании «Настюша», приостановил свою работу в начале мая 2019 года. За долги были отключены газ и электричество. Общая задолженность по заработной плате составила около 14 миллионов рублей.

По поручению Воробьева проведено экстренное совещание. Совместно с руководством хлебокомбината и муниципалитета, представителем конкурсного управляющего, надзорными органами были разработаны шаги, чтобы не допустить развала предприятия, сохранить предприятие, перезапустить производство и начать выплачивать сотрудникам зарплату.

Сотрудники предприятия получили первые выплаты 19 июня. Новый инвестор перечислил 4,7 миллиона рублей для погашения задолженности работникам за один месяц. Долг за энергоресурсы также начали погашать.