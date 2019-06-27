РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил первому зампреду правительства региона – министру образования Подмосковья Ольге Забраловой в прямом эфире ответить на вопросы по подготовке к школе и проблемам образования.

«Поручение хочу, Ольга Сергеевна (Забралова - ред.), Вам дать. Приближается 1 сентября, прошу определить дату и в прямом эфире с представителями муниципалитетов вместе с жителями отвечать на те вопросы, которые сыплются в ЦУР (центр управления регионом – ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что вопросы по теме образования находятся на втором месте по своей актуальности.