РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения Подмосковья Татьяне Мухтасаровой раз в месяц проводить встречи по 1-1,5 часа с жителями и главврачами.

«Мы видим, какое большое количество вопросов у нас есть по трем направлениям. Первое - это здравоохранение. Прошу раз в месяц, как я провожу эфир, так и Мининвест проводит встречу, я прошу вас (Мухтасарову - ред.) раз в месяц приглашать специалистов, главврачей и общаться с жителями, отвечать на вопросы. Мы сейчас форсированно пытаемся все вопросы решить», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что такие встречи должны длиться по 1-1,5 часа.