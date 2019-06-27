РИАМО – 27 июн. Особая экономическая зона «Исток» городского округа Фрязино может увеличить свою площадь и распространиться на индустриальный парк городского округа Домодедово, расширение поддержал Наблюдательный совет ОЭЗ, который прошел в дщоме правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Зампред региона Вадим Хромов пояснил, что на сегодняшний день территория ОЭЗ во Фрязине составляет 60 гектаров, после расширения она будет увеличена почти на 230 гектар.

«На территории ОЭЗ действует сегодня 17 резидентов и создано более 300 рабочих мест. У зоны очень большой потенциал и существенный спрос на размещение от потенциальных резидентов. Расширение за счет индустриального парка Вельяминово, расположенного в городском округа Домодедово, позволит привлечь существенный объем новых инвестиций и создать несколько тысяч рабочих мест в ближайшем будущем», – сказал он.

Хромов рассказал, что статус Особой экономической зоны сделает более привлекательной для нового бизнеса площадку в Домодедове.

«ОЭЗ обладает целым комплексом налоговых и таможенных льгот, которые не распространяются на индустриальный парк. Сейчас правительство Московской области совместно с управляющей компанией готовит заявку на расширение особой экономической зоны, которая будет направлена в Минэкономразвития России до конца года», – дополняется в сообщении.

На территории новой площадки планируется расположить пищевое и промышленные предприятия, распределительные центры, выставочные и общественно-деловые объекты.

«Уже сейчас есть заявки от четырез предприятий, которые хотели бы стать резидентами Особой экономической зоны после расширения. После локализации они могут создать более 300 рабочих мест», – резюмировал Хромов.