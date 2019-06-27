РИАМО – 27 июн. 56 машино-мест из имущественной казны города Москвы выставили на продажу в Восточном, Северо-Западном и Северном административных округах столицы посредством публичного предложения, организатором процедур выступает департамент города Москвы по конкурентной политике, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Процедура публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50% от стартовой цены лота при условии, что не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение. Новый формат реализации машино-мест применяется с марта этого года.

«С момента применения нового формата реализации машино-мест посредством публичного предложения проданы 25 лотов. Среднее снижение начальной цены составило 46%, в денежном выражении средняя стоимость одного квадратного метра составила 32 тысячи рублей», – отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

На публичное предложение выставлены 45 машино-мест, расположенных в САО по адресу: Хорошевский район, Ходынский бульвар, дом №17. Площадь лотов – от 20 квадратных метров, стартовая цена – от 1,3 миллиона рублей.

Семь машино-мест расположены на северо-западе столицы по адресу: район Хорошево-Мневники, улица Народного Ополчения, дом №3. Площадь лотов – от 22 квадратных метров, стартовая цена – от 1,6 миллиона рублей.

Четыре машино-места расположены в ВАО по адресу: район Чертаново Центральное, улица Красного Маяка, дом №22А. Площадь лотов – от 21 квадратного метра, стартовая цена – от 853 тысяч рублей.

Торговые сессии пройдут 4 и 18 июля 2019 года. Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машино-мест».