РИАМО – 27 июн. В столице начал работу еще один сервис проката электросамокатов – Whoosh, в городе уже действует «Делисамокат», который появился в мае 2018 года, кроме того, в мае запустили сервис проката электросамокатов от каршеринга YouDrive.

«Чтобы наслаждаться городом без «запаха бензина и дорогих духов» (мы про общественный транспорт, такси и пробки) – возьми Whoosh. Понадобится только приложение – и можно ехать!» – отмечается на сайте компании.

Арендовать электросамокат от Whoosh возможно через приложение для IOS или Android. Так, для регистрации в приложении необходимо ввести только почту и номер телефона, а также привязать банковскую карту; полные паспортные данные не понадобятся.

На карте в приложении можно отыскать ближайшую парковку со свободным самокатом.

По данным ряда СМИ, всего внутри Бульварного кольца доступно свыше 200 электроскутеров Xiaomi Mijia M365, ездить на них пока можно только в пределах Садового кольца.