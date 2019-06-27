РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру благоустройства Подмосковья Михаилу Хайкину и главе Красногорского городского округа Эльмире Хаймурзине через неделю предоставить ему отчет по концепции сквера, который планируют открыть в сентябре.

«Я прошу уделить внимание этой территории потому, что мы вместе с вами активно общались с жителями. Мы видим, как они ждут этот сквер. <…> Территория небольшая, но очень важная, поэтому Михаил Владимирович (Хайкин - ред.) займитесь с главой, отвечайте за результат. А через неделю зайдите и покажите концепцию, которую обсудили с жителями», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Хаймурзина отметила, что сквер планируют открыть в сентябре в рамках акции «Посади свое дерево» в районе Успенской улицы.

«У нас даже есть креативная идея у наших жителей молодых. Они хотят, чтобы сквер был красным, чтобы мы преимущественно высаживали деревья, которые краснеют осенью. Мы работаем сейчас, рисуем эскиз и обсуждаем его с жителями», - добавила Хаймурзина.

По словам Хайкина, в августе в городском округе приступят к созданию сквера.

Сейчас на территории Подмосковья расположены 100 парков, с 2013 года их количество увеличилось в четыре раза. Ежегодно их посещают порядка 8 миллионов человек.