РИАМО – 27 июн. «Аэроэкспресс» внесет изменения в расписание движения поездов на Домодедовском направлении с 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Изменения начнут действовать в связи с проведением плановых работ на железной дороге.

«В период с 1 по 31 июля произойдут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», – отмечается в сообщении.

Пассажиров просят предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заблаговременно прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».

«Получить актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии: 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах», – уточняется в сообщении.

Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.