РИАМО - 27 июн. Подмосковные выпускники, которые получили по 100 баллов по двум и более ЕГЭ, получат выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году три выпускника получили по 100 баллов сразу по трем предметам, по двум предметам - 27 стобалльников.

«Хочу отдельные слова благодарности сказать учителям. С этого года те, кто набрал 100 баллов по двум и более предметам, получат выплату в размере 100 тысяч рублей, то есть у нас 30 человек. Также сохранены выплаты педагогам, которые подготовили стобалльников, они тоже получат выплаты по 100 тысяч рублей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что деньги уже предусмотрены в региональном бюджете.

Всего в этом году Единый госэкзамен в Подмосковье сдают 37 тысяч выпускников одиннадцатых классов. Основной период сдачи экзамена проходит с 27 мая по 1 июля.