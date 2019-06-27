РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил до 1 августа провести капитальный ремонт дороги в деревне Мисцево в Орехово-Зуевском округе и информировать о ходе работ жителей.

Жительница Мисцева пожаловалась на плохое состояние дороги, где каждый год проводят ямочный ремонт, тогда как нужен капитальный.

«Татьяна Александровна, до 1 августа мы должны все мероприятия провести. Прошу главу (Орехово-Зуева Геннадия Панина – ред.) уделить особое внимание жителям, информировать их», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметил Панин, дорога - регионального значения. 14 июля подрядчик, фирма «Новострой», должен выйти на объект и до 1 августа гарантирует эту работу завершить.

В Подмосковье в 2019 году отремонтируют более 1,5 тысячи километров региональных дорог. Из регионального бюджета на эти цели выделены 12 миллиардов рублей. Также 618 миллионов рублей субсидий выделены из федерального бюджета.