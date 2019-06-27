РИАМО - 27 июн. В поселке Зарайский городского округа Зарайск состоялось торжественное открытие отдельного пожарного поста 319-й пожарной части, депо оборудовано техникой, в нем есть учебный класс, раздевалка, душевая, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Еще недавно на месте этого современного модульного депо был заброшенный ангар. Открытие поста позволяет обеспечить прибытие техники в любой из населенных пунктов в зоне обслуживания не позднее чем через 20 минут после получения тревожного сигнала. Новое пожарное подразделение отвечает за безопасность 35 населенных пунктов региона и 5,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Пожарное депо оборудовано не только с точки зрения техники, но и быта: здесь есть учебный класс, раздевалка, душевая, комната для отдыха, приема пищи, сушки одежды, раздевалка, тренажерный зал. Все помещения теплые, светлые, оборудованы в соответствии с современными требованиями.

Когда поступает сигнал о пожаре, указываются фактическое время выезда и место, куда отправляется группа. Загружается экипаж уже на площадке. В машине готовы аппараты «омега» — сжатый воздух под давлением; маски не только для себя, но и для пострадавших, а также фонари, бензорез и гидравлический аппарат — если сложно добраться к очагу возгорания.

«В день открытия отдельного пожарного поста работников подразделения поздравили начальник государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Геннадий Пестов, заместитель главы администрации городского округа Зарайск Владислав Сальтонс, заместитель начальника ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Александр Межов, начальник федерального ГКУ 14-й ОФПС МО Виталий Шестаков, настоятель Успенского храма села Рожново Михаил Сокрутов, коллеги», — добавляется в материале.

Коллектив 319-й пожарной части Каширского территориального управления был награжден ценным подарком. Юбилейной медали «10 лет ГКУ Московской области «Мособлпожспас» удостоены пожарный Александр Кудрявцев и водитель Александр Клишин. Начальник караула Валерий Бугаков и водитель Евгений Шувалов награждены почетными грамотами «Мособлпожспаса».

После торжественного разрезания ленточки в пожарном подразделении для всех собравшихся провели ознакомительную экскурсию. Присутствующие на торжественном событии школьники участвовали в конкурсах и викторинах на противопожарную тематику. А все желающие смогли сделать фотографии на фоне пожарной техники.