РИАМО - 27 июн. Состояние женщины, на которую упало дерево в Москве, оценивается как тяжелое, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в течение семи минут. Состояние женщины оценивается как тяжелое, оно уточняется в ходе обследования в больнице, куда она была экстренно госпитализирована», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь в полном объеме.