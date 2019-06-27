РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил до конца лета заасфальтировать улицу Комсомольская в подмосковной Балашихе.

В ходе эфира на телеканале «360» жительница района пожаловалась, что дорога грунтовая и ездить по ней неудобно.

«В августе я прошу доделать работу, и жители ее примут. Доложите в августе о закрытии этой проблемы, прошу информировать жителей об аукционе и последующих действиях», - сказал Воробьев.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, всего на территории микрорайона Салтыковка в Балашихе в 2019 году ремонтируется 13 дорожных объектов.