РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 июн. В четверг депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе личного приема в Балашихе пообещал помочь жителям домов №№1 и 2 по улице Береговая в микрорайоне Керамик с вопросом обсуждения проекта комплексного благоустройства дворовой территории, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы парламентария.

Жители домов №№1 и 2 по Береговой улице рассказали депутату о том, что их волнует, что в их дворе уже частично начали вырубать зеленые насаждения под предлогом проведения будущих работ по благоустройству. Они попросили депутата организовать открытое обсуждение комплексного благоустройства их дворовой территории.

«Вместе с депутатами от округа Ульяной Кондряковой и Павлом Ржевским, а также управляющей компанией определим время и проведем собрание для горожан», – сказал Ефимов.

Он добавил, что все пожелания граждан будут учтены.

В ходе приема также поднимались вопросы ремонта внутридворовых дорог в городе, выделения материальной помощи, бесплатного питания школьников из семей, испытывающих временные финансовые трудности и организации зоны отдыха возле озера Бабошкино.

«Жители очень любят озеро, каждые выходные там яблоку негде упасть. Но в этом сезоне на прилегающей территории начались какие-то работы, строительство беседок. При этом зона отдыха не охраняется, а пляж убирают только ребята-школьники, а не предприниматель, который что-то строит возле водного объекта», – пояснила заявительница.

Ефимов предложил на следующей неделе выехать на место, чтобы вместе с представителями администрации и жителями города разобраться в ситуации.

Всего на прием к Ефимову в общественную приемную Балашихинского отделения партии «Единая Россия» микрорайона Железнодорожный записалось пять человек.