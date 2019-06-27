РИАМО - 27 июн. Во время пожара, случившегося в доме №42 на улице Матвеевской в столице, погиб один человек, возгорание ликвидировали спустя полчаса после обращения, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 18:50 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу поступило сообщение, что в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже 9-этажного жилого дома, произошло возгорание.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей были спасены 10 человек, из них двое детей. 15 человек покинули подъезд самостоятельно.К сожалению, один человек погиб в горевшей сильно захламленной квартире», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 5 квадратных метров. Принятыми мерами в 19:21 возгорание было ликвидировано.