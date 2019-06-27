РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил форсированно устранить выявленные во дворах региона ямы, так как эта проблема наиболее волнует жителей.

«У нас в ЦУР (центре управления регионом – ред.) есть тепловая карта, какие проблемы волнуют жителей больше всего, вот сейчас жителей больше всего волнуют ямы. Обращаю внимание всех глав и (министра благоустройства Подмосковья Михаила – ред.) Хайкина персонально, что пока на первом месте из обращений - ямы во дворах, прошу обратить внимание и форсированно заниматься исправлением ситуации», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметил Хайкин, более 14 тысяч ям уже оцифровано, в большинстве муниципалитетов разыграны контракты на их устранение.

«Каждую неделю 10% от выявленных ям устраняются. Пошла динамика. Уже более 2 тысяч ям устранено», - добавил Хайкин.