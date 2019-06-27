РИАМО - 27 июн. В подмосковном Красногорске в начале осени завершат последний этап строительства автомобильной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы большие инвестиции сделали в развязку. В совокупности мы инвестировали порядка 12 миллиардов рублей. Буквально в начале этой недели открыли как раз дополнительные съезды, которые дальше будут разгружать ситуацию в Красногорске. Работы завершаются, в сентябре уже будет финальная точка поставлена, и больше вас в части строительных работ беспокоить не будем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что на сегодняшний день все строительные работы выводят из зоны жилой застройки.

«Постараемся в сентябре сделать последний этап – разворотная эстакада, как раз около МКАД, чтобы полностью завершить строительство и сделать транспортную ситуацию очень благоприятной. Постараемся не беспокоить в ночное время», - добавил Гержик.