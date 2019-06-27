РИАМО - 27 июн. Детскую и спортивную площадку планируют открыть в микрорайоне Серебрянка подмосковного Пушкина летом, до середины октября планируют облагородить набережную одноименной реки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жительница подмосковного Пушкина в ходе эфира телеканала «360» пожаловалась на отсутствие детских и спортивных площадок во дворах в микрорайоне Серебрянка.

«Площадки - до конца июля, а зоны набережной - до середины октября. <…> Пожалуйста проведите встречу с жителями, уделите особое внимание Серебрянке. Очень надеюсь, что и летом, и осенью люди почувствуют перемены», - сказал Воробьев.

Как отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, детская площадка будет построена по программе губернатора, кроме того, летом планируется открыть спортивную площадку, также начинаются работы по благоустройству набережной реки Серебрянки, завершить планируется до 15 октября.