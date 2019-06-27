РИАМО - 27 июн. Сильные дожди обрушились на Подмосковье и Москву в четверг, выпало до 40% месячной нормы, ночью дожди продолжатся, сообщается на сайте «Метеовести».

«По данным на 18 часов, в регионе уже выпало 8-18 миллиметров осадков. Наиболее сильные дожди отмечены в Солнечногорске, там выпало 29 миллиметров осадков, а в Волоколамске в осадкомеры попало 33 миллиметра небесной влаги! Такие значения составляют около 40% месячной нормы», – говорится в сообщении.

В Москве дожди прошли неравномерно. Выпало от 1 миллиметра осадков на ВДНХ до 13 миллиметров на Балчуге. В течение ночи дожди, местами сильные, продолжатся.

Синоптики заверили, что урагана в столице не было: к 19 часам, по данным метеостанций региона, скорость ветра не превышала 12 метров в секунду. Скорость порывов ветра ночью не превысит 15 метров в секунду, а ураганным считается ветер, скорость которого составляет 33 метра в секунду и выше.