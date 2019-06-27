РИАМО – 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Наро-Фоминского городского округа проверить ситуацию в поликлинике №1, где с 1 июля должен заработать кабинета УЗИ.

В четверг в ходе эфира на телеканале «360» жительница пожаловалась, что в городской поликлинике №1 в Наро-Фоминске не проводится ультразвуковое исследование, а также колоноскопия, нет контрактного вещества для проведения МРТ, с декабря нет реактивов для определения глюкозы в крови.

«Врач с понедельника выходит, Роман (Шамнэ, глава городского округа – ред.) я прошу Вас, в понедельник (1 июля – ред.) посетить поликлинику и убедиться, что контрастное вещество и МРТ, и УЗИ работают, прислать отчет мне», – заявил Воробьев.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова уточнила, что все необходимые вещества в поликлинике есть.