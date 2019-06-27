РИАМО - 27 июн. В рамках Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» пройдут лекции международных экспертов, обсуждение проектов, которые меняют столицу и вручение премий, на мероприятие уже зарегистрировались свыше 7 тысяч человек, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«На сегодняшний день уже количество больше 7 тысяч зарегистрированных - это 135 спикеров <…> из 26 стран, это 33 официальных делегации из 21 страны, при этом шесть официальных международных делегаций во главе с мэрами этих городов. Кроме того аккредитован 301 российский спикер», - сказал Левкин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что власти столицы видят, как растет интерес международных компаний, ведущих экспертов, урбанистов, архитекторов, градостроителей к форуму и к тому, что происходит в Москве за последние годы.

По его словам, центральной темой форума, который пройдет с 4 по 7 июля, является тема «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Пройдет обсуждение на площадке форума с международными ведущими экспертами, российскими, проектов, которые меняют Москву, за прошедшее время, как это видится в перспективе и что есть лучшее в мировых практиках, что можно применять на территории Москвы.

Впервые в рамках форума состоится конгресс Urban Health.

«Мы провели специальное исследование для конгресса Urban Health и хотим показать как проекты реализуемые в Москве, или уже реализованные, такие как «Моя улица», реализуемый проект «Реновация» или перспективный проект «Мой район, влияют на ощущение горожан, на отношение к городу, к власти, как бизнес на это реагирует. Это такое интересное очень исследование, и мы его представим на этом форуме», - подчеркнул Левкин.