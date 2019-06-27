РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ход капремонта поликлиники №14 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, он идет с опережением графика и завершится в декабре текущего года, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов вместе с главным врачом Балашихинской областной больницы Михаилом Антиповым осмотрел помещения поликлиники и провел рабочее совещание с представителем подрядной организации по ремонту объекта. Средства на капитальный ремонт учреждения в размере 41,1 миллиона рублей выделены в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Работы в здании уже начались и идут с опережением графика в две недели. В рамках проведения капитального ремонта в поликлинике будут заменены инженерные сети, проводка, установлена новая сантехника, укреплены полы, отремонтированы кабинеты врачей и холлы, восстановлена входная группа учреждения в соответствии с требованиями доступной среды», - отметил Ефимов.

Он добавил, что сдача объекта запланирована на середину декабря текущего года.

Заведующая поликлиникой Марина Чикова рассказала, что общая площадь объекта составляет 1,5 тысячи квадратных метров, за счет оптимизации рабочего пространства после ремонта в поликлинике будет открыто дополнительно два кабинета врачей. Всего будут работать 34 кабинета для приема 200 пациентов в смену.

Поликлиника №14 (бывшая поликлиника №4) на улице Пролетарская, дом №3 в микрорайоне Железнодорожный расположена на первом этаже жилого дома. На время ремонта поликлиники врачи принимают пациентов в дополнительном здании учреждения в микрорайоне Новое Павлино по улице Троицкая, дом №3.