РИАМО - 27 июн. В Подмосковье проводится социологический опрос на тему «Оценка уровня административной нагрузки на бизнес», пройти его можно анонимно, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Опрос проводится до 19 августа Аналитическим центром при правительстве РФ. Задача – собрать мнения предпринимателей со всей страны об уровне административной нагрузки для наиболее эффективной реализации реформы в сфере контрольно-надзорной деятельности.

«Вопрос деятельности контрольно-надзорных органов – один из самых задаваемых на ежемесячных встречах с бизнесом в Доме правительства Московской области. Мы стараемся многие проблемы от предпринимателей решать на региональном уровне, но есть достаточно большой объем обращений, который относится к компетенции федеральных структур», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов

Он добавил, что проведение опроса позволит в будущем наиболее эффективно реформировать эту отрасль.

Для участия в опросе необходимо перейти по ссылке и заполнить электронную анкету.

Организаторы опроса просят отвечать наиболее полно и искренне.