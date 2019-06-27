РИАМО - 27 июн. Льготы по налогу на имущество организаций для участников региональных инвестпроектов расширят в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Внести изменения в законодательство было решено на заседании Московской областной думы. Сейчас участники региональных инвестпроектов освобождаются от налогов на имущество в течение четырех налоговых периодов. Это касается имущества, созданного или приобретенного в рамках реализации проекта. С пятого по седьмой периоды на это имущество действует пониженная налоговая ставка – 1,1%, если вложения в проект составляют не менее 500 миллионов рублей.

«Для стимулирования инвестиционной деятельности в Подмосковье проектом закона предлагается внести изменения в статью 26.21 «Льготы, предоставляемые участникам региональных инвестиционных проектов» и распространить действующие налоговые льготы не только на имущество, созданное в рамках реализации проекта, но и на реконструируемое имущество», – заявила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.