РИАМО – 27 июн. Около 20 экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения регулируют движение на улицах столицы в связи с непогодой в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«В этот дождливо-грозовой четверг рядом с нами на дорогах дорожный патруль. 20 экипажей регулируют движение, быстро оформляют протоколы на мелких ДТП (как же такие аварии сейчас тормозят движение на вылетных!) и помогают водителям с небольшими поломками. Обращайтесь!» – говорится в сообщении.

В четверг в Московском регионе дождливая и ветреная погода. Ожидаются гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют ездить медленнее, увеличить дистанцию до других машин. Водителям также напомнили, что грозы ухудшают видимость, вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.