РИАМО - 27 июн. Владелицу мясного магазина «Куриный дом» в Егорьевске оштрафовали на 30 тысяч рублей, так, во время проверки соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ выявили, что режущие инструменты хранятся в неверных санитарных условиях, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Проверку провели сотрудники ведомства в марте текущего года в отношении индивидуального предпринимателя Сасиковой Д.Х., директора магазина свиноводческой и птицеводческой продукции по адресу: 2-й микрорайон, дом №32. Установлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции».

«Не определены условия хранения режущего инструмента, обеспечивающие защиту от загрязнений в процессе хранения, ножи расположены на столе, что является фактором обсеменения мясного сырья при разделке – патогенными микроорганизмами; хранение охлажденной животноводческой продукции (свинина, птица) в холодильной камере осуществляется без учета необходимых технологических разрывов, вплотную к стенам морозильной камеры», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в холодильной камере используются поддоны и стеллажи, изготовленные из абсорбирующего материала (древесины), что не обеспечивает возможность проведения их полной и качественной очистки, мойки и дезинфекции.

«Отсутствует запас дезсредств, разрешенных к использованию в сфере оборота пищевой продукции, что не обеспечивает возможность проведения полной и качественной очистки, мойки и дезинфекции холодильного оборудования и помещения; не представлены документы, подтверждающие систематическое проведение дезинфекций охлаждаемых витрин, морозильных ларей и холодильной камеры», – добавляется в материале.

При измерении температуры в охлаждаемых витринах торгового зала, зафиксированы показания от плюс 10,9 до плюс 12,8 градуса в разных точках измерения. При этом производителями продукции установлена температура хранения не выше плюс 6 градусов.

В середине мая 2019 года за нарушения требований технических регламентов ЕАЭС Управлением Россельхознадзора ИП Сасикова Д.Х. привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

«Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ», – заключается в сообщении.