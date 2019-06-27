РИАМО - 27 июн. В микрорайоне Новое Ступино городского округа Ступино в октябре планируют открыть офис врача общей практики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе эфира на телеканале «360» житель микрорайона Новое Ступино пожаловался, что там нет медицинских учреждений и приходится ездить в другие места.

«Новое Ступино - известный микрорайон. 1 сентября будет открыта школа, но этого здания не хватает, нужно строить еще. В октябре центр врачей общей практики должен работать», - сказал Воробьев.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, в помещении площадью 270 квадратных метров будут работать четыре терапевта и педиатр, подбор кадров уже начался.