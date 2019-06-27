РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил работников дорожной сферы за улучшение состояния дорог, необходимо и дальше продолжать работать над тем, чтобы дороги были безопасны.

«Вчера было заседание Госсовета. Очень актуальная тема для каждого мегаполиса. Хочу сказать слова благодарности нашим дорожниками, которые за пять лет добились значительного улучшения состояния наших дорог и добились снижения смертности почти на половину - 43-45%», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в 2019 году наблюдается дальнейшее снижение смертности в ДТП.

«Задача - дальше продолжать работать над тем, чтобы дороги были безопасны», - заключил Воробьев.

Накануне в Георгиевском зале Кремля под председательством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

По итогам заседания Госсовета Воробьев сообщил, что смертность на дорогах в Подмосковье продолжает снижаться, в настоящее время этот показатель уже на 10% ниже прошлогодних значений.