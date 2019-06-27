РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 июн. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров обсудил результаты реорганизации медучреждений городского округа, она велась в течение первого полугодия 2019 года и направлена на повышение качества оказываемых услуг, создание новых высокотехнологичных отделений, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Юров во время выездного совещания в филиале №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Железнодорожный вместе с главным врачом центральной районной больницы горокруга Михаилом Антиповым осмотрел отделения филиала, пообщался с заведующими и пациентами, а также ознакомился процессом реорганизации медицинских учреждений.

«На сегодняшний день здесь (в филиале №3 Балашихинской областной больницы – ред.) почти завершена реорганизация. Она проводится для того, чтобы максимально эффективно выстроить взаимодействие между структурными подразделениями и для того, чтобы у нас были возможности эффективно маршрутизировать пациентов. Это связано с оптимизацией работы учреждений. Больницы объединены в одно юридическое лицо – Балашихинскую областную больницу», – сказал Юров.

Он добавил, что реорганизация велась в течение I полугодия 2019 года. Из сотрудников никто не был уволен, все сохранили за собой рабочие места.

«Эффективность использования медицинской помощи и коечный фонд увеличились. Главной задачей в развитии здравоохранения в Балашихе является повышение качества услуг, создание новых высокотехнологичных отделений», – пояснил Юров.

Михаил Антипов рассказал, что в ходе реорганизации получился стационар, который распределен между тремя филиалами, и единая амбулаторно-поликлиническая сеть.

«Те амбулатории и поликлиники, а также психоневрологический, дермо-венерологический диспансеры, наркодиспансер, которые были разбросаны, сейчас объединены в общую сеть, и это дает определенные перспективы к дальнейшему развитию организации оказания медицинской помощи на территории горокруга. Все поликлиники могут выдавать направления в филиалы объединенной Балашихинской областной больницы», – отметил он.

По словам Антипова, в медучреждениях Балашихи создана программа управления потоками пациентов. Заведующие поликлиниками отслеживают свободные места в филиалах больницы. Это позволяет пациенту выбрать стационар, где он будет получать помощь, не затягивая с плановой госпитализацией.

В сеть Балашихинской областной больницы входят 17 поликлиник, две амбулатории, женская консультация, травмпункт, три диспансера. Они рассчитаны на более чем 12 тысяч посещений в день.