РИАМО - 27 июн. Жители Подмосковья стали участниками традиционного эфира главы региона, который проходит из центра управления регионом, жители могут задать наиболее злободневные вопросы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы начинаем наш традиционный эфир, каждый (последний – ред.) четверг каждого месяца. Сегодня мы пригласили наших дорогих жителей участвовать в эфире, чтобы обсудить те вопросы, которые неделю назад были адресованы президенту Владимиру Владимировичу Путину. Мы решили продолжить отвечать на злободневные вопросы, которые волнуют жителей в самых разных городах и муниципалитетах», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Эфир проходит в центре управления регионом в доме правительства Московской области, в зале, помимо жителей, собрались главы министерств и ведомств.

Прямая линия с Путиным прошла 20 июня. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В этот раз прямая линия продлилась 4 часа и 16 минут.