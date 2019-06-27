РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Члены общественной палаты подмосковного Подольска взяли на контроль вопрос с ремонтом муниципальной квартиры в микрорайоне Климовск, пострадавшей при пожаре, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации горокруга состоялся очередной прием граждан членами общественной палаты Подольска. В ходе мероприятия к общественникам обратилась жительница Подольска с просьбой помочь ускорить вопрос с ремонтом сгоревшей муниципальной квартиры. Она отметила, что опасается за то, что жилищный вопрос может затянуться надолго.

«Мы постараемся помочь разрешить данную проблему и берем данный вопрос под свой контроль. Мы можем рекомендовать отремонтировать данное жилье в кратчайшие сроки, но тем не менее нужно понимать, что это процедура может затянуться на несколько месяцев. В любом случае мы обратимся в соответствующий комитет администрации и постараемся ускорить этот процесс всевозможными способами», - сказал член общественной палаты округа Андрей Филимонов.

Также в ходе приема множество вопросов касались сферы ЖКХ. Так, активистка поселка Быково интересовалась ремонтом своего подъезда в доме на улице Московская, установкой нового теплосчетчика и многим другим. Общественники приняли решение взять данные вопросы на контроль и встретиться с жителями на месте. Житель одного из домов по улице Свердлова пожаловался на брошенные у пешеходных дорожек плиты с торчащей арматурой, а старшая по дому на улице Красногвардейский бульвар - на отсутствие озеленения и расположение магазина по продаже спиртного. Данные проблемы общественники также помогут решить.

Помимо этого, житель округа попросил помочь общественников с юридической консультацией, а проживающий в одном из домов по улице Свердлова мужчина пожаловался на ночные посиделки на спортивной площадке. По всем вопросам были даны разъяснения.