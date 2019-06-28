РИАМО – 28 июн. Конференция «Цифровые технологии как драйвер развития промышленных предприятий и региона» пройдет с 10:00 до 16:00 в доме правительства Московской области в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Организаторы мероприятия – Мининвест региона и ООО «Цифра».

«Министерство инвестиций и инноваций провело анализ цифровых решений на базе региональных предприятий, который показал, что пока многие предприятия сегодня находятся на первом этапе перехода к цифровому производству – построению единого цифрового слоя посредством внедрения специализированных IT-систем», — сказал заместитель председателя правительства области Вадим Хромов.

Он добавил, что цифровизация – один из способов, который позволяет сделать производство более «гибким», приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным, приносящим клиентам отличным результат, а владельцам – более высокую прибыль.

В роли спикеров выступят представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства промышленности и торговли РФ, госкорпорации «Ростатом», фонда «Цифровое развитие» и компании Strategy Partners.

На конференции рассмотрят основы построения цифрового производства, управления проектами цифровой трансформации, информационной безопасности предприятий при внедрении программных решений, существующие меры поддержки промышленности для предприятий, а также опыт цифровизации «Росатома».

Участники также обсудят внедрение искусственного интеллекта в промышленности и информационную безопасность предприятия при переходе к цифровому производству.