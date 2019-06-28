РИАМО – 28 июн. В рамках летней ремонтно-путевой кампании на Рижском направлении Московской железной дороги продолжаются работы по обслуживанию инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, в связи с этим изменят расписание некоторых электричек в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Так, в ночь с 28 на 29 июня развитие путевой инфраструктуры продолжится на перегоне Павшино – Тушино. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. На время проведения работ из расписания будет выведено несколько поездов, выполняющих рейсы на участках: Москва – Нахабино, Москва – Павшино, Москва – Львовская, Москва – Люблино, Дедовск – Люблино, Львовская – Дедовск, Тушино – Нахабино и Волоколамск – Шаховская», – отмечается в сообщении.

Технологическое «окно» назначено преимущественно в ночное время с 21:00 до 07:00, чтобы максимально возможно сохранить для пассажиров привычное расписание и количество пригородных поездов в популярные для поездок часы.

«Для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы Волоколамск – Шаховская. Для проезда необходимо предъявить абонементы или билеты ЦППК, действительные на данном маршруте», – уточняется в материале.

Ознакомиться с расписанием автобусов можно на официальном сайте АО «Центральная ППК» по ссылке.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».