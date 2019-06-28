РИАМО – 28 июн. Церемония награждения победителей XVI Международного конкурса имени Петра Чайковского пройдет в московском концертном зале «Зарядье» в пятницу.

XVI Международный конкурс имени Петра Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня 2019 года.

Площадками для проведения конкурса в Москве стали Большой и Малый залы Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Концертный зал имени Петра Чайковского.

В этом году всех любителей музыки ожидает большой сюрприз. Объявление результатов и гала-концерт пройдут в пятницу в концертном зале «Зарядье».

А 29 июня гала-концерт пройдет в Санкт-Петербурге.