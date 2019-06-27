РИАМО – 27 июня. Власти столицы согласовали проведение Московского дня подписи, такое решение было представлено на заседании городской администрации, на котором присутствовала заявитель мероприятия, кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Юлия Галямина.

«Сегодня у меня был необыкновенный опыт. Совещание в департаменте безопасности Москвы. <…> В общем наш День подписи нам согласовали! Приходите в воскресенье, 30 июня, с 15:00 до 20:00 в любое время на Цветной бульвар», – написала Галямина на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что будет много кандидатов в депутаты и их подписные листы.

«Будет музыка и даже солнце (по прогнозу)», – дополнила Галямина.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.