РИАМО - 28 июн. В столице в пятницу состоится торжественное открытие памятника студенческим отрядам в сквере Российского университета транспорта, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«Бронзовая скульптурная композиция – молодого человека и девушки – олицетворяет образы студентов строительных отрядов. Сила, молодость и целеустремленность воплощены в фигурах строителя и проводницы», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в пятницу состоится торжественное собрание бойцов молодежно-студенческих отрядов Российского университета транспорта, которое будет посвящено началу третьего трудового семестра 2019 года.

Первый студенческий отряд вуза помогал Мосгорсовету в благоустройстве территорий столицы еще в 1931 году. В 1972 году бойцы студенческих отрядов университета первыми приступили к строительству Байкало-Амурской магистрали.

Стройотрядовцы университета внесли большой трудовой вклад в строительство объектов «Олимпиады-80», Московской кольцевой автодороги, Московского метрополитена и других объектов.

«В 2019 году Российский университет транспорта формирует отряды для работы на главных объектах дорожного строительства России. Строительный отряд «Москвич» примет участие в развитие транспортной инфраструктуры полуострова Крым, студенты выполнят работы по строительству подходов к Крымскому мосту, а также примут участие в реконструкции автодороги А-290 Новороссийск – Керчь», – дополняется в сообщении.