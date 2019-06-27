РИАМО - 27 июн. Уже свыше 100 находок обнаружили в ходе археологических раскопок на территории деревни Соколова Пустынь в городском округе Ступино, некоторые из них вызывают особый интерес среди археологов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Место выбрано не случайно: оно вобрало в себя сразу несколько археологических памятников разных эпох. В раскопках участвуют студенты РУДН, Государственного социально-гуманитарного университета, а также добровольцы. Руководит раскопками директор Коломенского археологического центра Александр Сыроватко.

«Как и в прошлые годы, в первую очередь ученых интересуют кремации – захоронения кремированных останков людей. В этом году обнаружено две кремации, а также одно некремированное захоронение. Помимо останков находят и древние артефакты – стеклянные и сердоликовые бусины, пуговицы, фрагменты пряжки», — уточняется в материале.

По словам главного хранителя фондов Ступинского историко-краеведческого музея Эдуарда Фомченко, по левому берегу Оки расположено огромное количество мест кремации. Современные технические возможности позволяют, к примеру, по обгоревшему фрагменту кости определить пол, возраст, болезни, питание человека, а предметы быта, найденные вокруг останков, помогают воссоздать картину максимально полно.

«В научном смысле эта тема несет огромнейший интерес, так как о них почти никто ничего не знает. <…> Мы привыкли считать, что вятичи хоронили своих предков в курганах, но в действительности их число крайне мало. Напрашивается вопрос: куда же делось все население. Образовался своеобразный информационный вакуум: кто эти люди, чем они занимались, как хоронили сородичей», – пояснил Фомченко.

В ходе раскопок также нашли изделия, идентифицировать которые пока не удалось: к примеру, серебряный стержень с многогранной головкой, обмотанный проволокой, а также крошечные приспособления длиной около сантиметра, очень напоминающие по форме дверные ручки.

После завершения археологических работ все находки, обнаруженные в ходе исследований, будут обработаны и систематизированы.

Как ранее сообщало Ступинское инфорагентство, при наличии достаточного количества волонтеров, помимо раскопок в Коломенском археологическом центре, планировалось провести археологическую разведку вокруг деревни Городище.