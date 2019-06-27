РИАМО - 27 июн. Депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов внес в Госдуму проект закона о безвозмездной реализации продуктов, в случае принятия он вступит в силу со дня официального опубликования, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы предлагаем создать механизм, при котором торговые сети смогут раздавать нуждающимся россиянам продукты с истекающим сроком годности. Если они решатся на такой шаг сейчас, то, по действующему законодательству, он будет расценен как передача права собственности на товар на безвозмездной основе, а она облагается НДС», — сказал Вострецов.

Он уточнил, что, таким образом, платить за раздачу еды придется представителям бизнеса, что превращает желание помочь другим в дополнительные расходы.

По его словам, данный проект предлагается прописать в Налоговом кодексе РФ, передача каких именно товаров не подлежит налогообложению.

«Торговым сетям станет выгоднее раздавать еду, чем платить за уничтожение испортившихся продуктов или просто выбрасывать их на помойку вперемежку с бытовыми отходами, создавая угрозу экологии, что сейчас мы повсеместно наблюдаем. Такая форма передачи станет взаимопомощью», - пояснил депутат.

В документе уточняется, что предлагаемые нормы не коснутся продуктов детского, диетического питания и алкоголя.

Соавтор данной инициативы Юрий Волков уточнил, что подобные нормы законодательства действуют во многих странах.

«Например, в 2015 году парламент Франции принял закон о борьбе с излишками пищевых отходов и запретил супермаркетам уничтожать непроданные продукты питания, которые еще можно употреблять в пищу», — отметил депутат.