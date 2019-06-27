РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 июн. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проверил ход строительства общеобразовательной школы на 900 учащихся в составе ЖК «Столичный», который возводится в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха, строительство учреждения планируют завершить в третьем квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Новая школа площадью более 17 тысяч квадратных метров будет возведена в микрорайоне Саввино в составе ЖК «Столичный» и сможет принять 900 учеников. Строительные работы ведутся в соответствии с графиком», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что в рамках проекта 4-этажного здания разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские. В новой школе также запроектированы столовая с обеденным залом, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотека с медиатекой, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты. Завершить строительство объекта планируется в 3 квартале 2020 года», – заключил Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «Главстрой-СПб».