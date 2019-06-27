РИАМО - 27 июн. Информация о водителе автомобиля Hyundai Solaris, который сбил человека в Раменском городском округе, после чего скрылся с места ДТП, не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Информация не соответствует действительности», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ рассказали о том, что в Раменском городском округе объявлен в розыск автомобиль Hyundai Solaris, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.